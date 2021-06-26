Українські виробники заявляють, що обсяг виробництва м’яса птиці в Україні збережеться на попередньому рівні.

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Подекуди можливе падіння на 2-3%, але його можуть покрити завдяки введенню в експлуатацію нових майданчиків. Виробництво може сягнути торішніх та навіть позаторішніх показників.

Також виробники наголошують на тому, що об'єми зменшилися через те, що Україна переформатувалася на ринок Близького Сходу, де великий попит на малу птицю. Відповідно, поголів'я збереглося на попередньому рівні, а от зменшення в тоннажі відчутне.

В Україні набирає популярності виробництво ягід. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Експорт ягід: скільки заробили українські садівники".