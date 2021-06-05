Просо неожиданно набирает популярность – производство в этом году может быть рекордным

Производство проса в Украине в сезоне-2021/22 может достичь 300 тысяч тонн. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Объемы производства проса за 10 лет на статистических графиках имеют волнообразную форму. Несколько сезонов аграрии увеличивают площади под зерновой, затем – уменьшают.

Интересно Сильный игрок и звезда: о новых гибридах озимого рапса под систему Clearfield

Сейчас интерес аграриев к увеличению площадей под просом может быть объяснена наращиванием экспорта, которое наблюдается в последние годы. Ведь в текущем сезоне объемы отгрузок украинского проса выросли практически в 2 раза – до 155 тысяч тонн.

В этом году украинские аграрии могут собрать до 300 тысяч тонн проса, из которых на экспорт может пойти 185 тысяч тонн.

Урожай косточковых фруктов в Украине понес потери. Больше об этом читайте в материале Агро 24