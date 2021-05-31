Для того, чтобы определить качество воды, надо обратить внимание на ее внешний вид, цвет и запах.

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Прежде всего вода должна быть без осадка, посторонних запахов и быть прозрачной.

Степень прозрачности можно определить с помощью текста в газете – если прочитать его сквозь стакан с водой легко, то воду можно считать прозрачной.

Чтобы проверить жесткость воды, возьмите мыло или гель для душа. Если они пенятся плохо, то уровень жесткости воды повышен. Также жесткая вода образует накипь в чайнике.

Минерализация воды также определяется очень легко. Надо капнуть водой на стекло и подождать, пока вода испарится. Если стекло останется чистым – уровень минерализации крайне низок.

Курятину стоит выбирать тщательно, ведь на рынке есть много некачественной продукции. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине обнаружили много некачественной курятины: как выбирать продукцию".