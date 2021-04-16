Все современные фунгициды – препараты широкого спектра действий. Однако даже среди них есть свои безоговорочные лидеры – как к примеру мощный и эффективный Абакус®.

Чем отличается Абакус® среди конкурентов? Это инновационный фунгицид бренда AgCelence®. Он комбинированно действует на растения: эффективно контролирует основные болезни сои, кукурузы и зерновых (в частности, болезни колоса и листьев) и создает физиологические эффекты – уменьшает влияние стрессовых условий на культуру и направляет ее энергию на производство зерна – это в итоге увеличивает объемы и качество урожая.

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Высокоэффективный фунгицид для контроля самых опасных болезней зерновых колосовых, кукурузы, сои и сахарной свеклы.

Слоган Абакус®: все работает на максимальный урожай!

Преимущества препарата

Длительное профилактическое и надежное лечебное действие против широкого спектра болезней

Обеспечивает AgCelence® эффект:

повышение урожайности и улучшение ее качественных показателей

увеличение массы тысячи зерен

стимулирование процессов фотосинтеза, продление вегетационного периода

активизация нитрогеназной активности растений

повышение устойчивости растений к стрессовым погодным условиям в течение вегетации

за счет пираклостробина эффективен уже от +5°С



Абакус®: все работает на максимальный урожай!

Повышение устойчивости к засухе – один из главных эффектов AgCelence®. Это очень важно для украинских аграриев, ведь большая часть территории нашей страны находится в зонах рискованного земледелия, где регулярно не хватает влаги. Стресс от засухи является одной из самых распространенных причин снижения урожайности культур в Украине.

Именно здесь на помощь может прийти Абакус®, который благодаря наличию AgCelence® эффекта способен тормозить в растениях процесс синтеза этилена (гормона старения), что существенно повышает их стойкость к высокой температуре и недостатку влаги.

Этилен – в целом очень важный для растений фитогормон, который в нормальном количестве необходим для регулирования роста. Но если растение в течение вегетации страдает от стрессов – биотических (паразиты, болезни) или абиотических (засуха, низкие температуры, град), этилен вырабатывается в избыточном количестве. Это приводит к преждевременному старению, отмиранию клеток и повреждению растений.

Все по правилам

Аграрии должны помнить: важно не только вовремя применить Абакус® – надо еще и четко соблюсти рекомендации производителей.

Рекомендации по применению Абакус®

Зерновые:

в условиях оптимального влагообеспечения самая высокая эффективность и экономическая отдача в посевах зерновых колосовых достигается при внесении по флаговому листу (ВВСН 37–39)

в условиях недостаточного увлажнения оптимальной фазой внесения будет начало – середина выхода растений в трубку (ВВСН 32–35), когда в почве еще содержатся достаточные запасы продуктивной влаги

Кукуруза:

однократное применение: в фазу 8–10 листьев 1,5–1,75 л/га или в фазу начала выбрасывания метелки 1,5–1,75 л/га

двукратное применение: 1-е в фазу 8–10 листьев 1,5 л/га, 2-е в фазу начала выбрасывания метелки 1,5 л/га

Соя:

однократное применение: в фазу начала цветения, профилактически, норма внесения 1,0–1,5 л/га

двукратное применение: первое: в фазу бутонизации 0,75 л/га, второе: в фазу формирования бобов 0,75 л/га

При точном соблюдении рекомендаций Абакус® продемонстрирует лучшие качества и оправдает свой слоган: все работает на максимальный урожай!

Место Абакус® в системе защиты сои

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