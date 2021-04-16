Робота на максимум: як діє інноваційний фунгіцид Абакус®
Всі сучасні фунгіциди – препарати широкого спектру дій. Проте навіть серед них є свої беззаперечні лідери – як от потужний та ефективний Абакус®.
Джерело:24 канал
Чим вирізняється Абакус® серед конкурентів? Це інноваційний фунгіцид бренду AgCelence®. Він комбіновано діє на рослини: ефективно контролює основні хвороби сої, кукурудзи та зернових (зокрема, хвороби колосу та листя) і створює фізіологічні ефекти – зменшує вплив стресових умов на культуру та направляє її енергію на продукування зерна – це в підсумку збільшує обсяги і якість врожаю.
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Абакус®
Високоефективний фунгіцид для контролю найнебезпечніших хвороб зернових колосових, кукурудзи, сої та цукрових буряків.
Слоган Абакус®: все працює на максимальний урожай!
Переваги препарату
- Тривала профілактична та надійна лікувальна дія проти широкого спектра хвороб
Забезпечує AgCelence® ефект:
- пiдвищення врожайностi та покращення його якісних показників
- збільшення маси тисячі зерен
- стимулювання процесів фотосинтезу, подовження вегетаційного періоду
- активізація нітрогеназної активності рослин
- пiдвищення стiйкостi рослин до стресових погодних умов протягом вегетації
- за рахунок піраклостробіну ефективний вже від +5°С
Абакус®: все працює на максимальний урожай!
Підвищення стійкості до посухи – один із головних ефектів AgCelence®. Це дуже важливо для українських аграріїв, адже більша частина території нашої країни перебуває в зонах ризикованого землеробства, де регулярно не вистачає вологи. Стрес від посухи є однією з найпоширеніших причин зниження врожайності культур в Україні.
Саме тут на допомогу може прийти Абакус®, який завдяки наявності AgCelence® ефекту здатен гальмувати в рослинах процес синтезу етилену (гормону "старіння"), що суттєво підвищує їхню стійкість до високої температури та нестачі вологи.
Етилен – загалом дуже важливий для рослин фітогормон, який у нормальній кількості необхідний для регулювання росту. Але якщо рослина протягом вегетації потерпає від стресів – біотичних (паразити, хвороби) чи абіотичних (посуха, низькі температури, град), етилен виробляється в надлишковій кількості. Це призводить до передчасного старіння та відмирання клітин і ушкодження рослин.
Все за правилами
Аграрії повинні пам’ятати: важливо не лише вчасно застосувати Абакус® – треба ще й чітко дотриматися рекомендацій виробників.
Рекомендації щодо застосування Абакус®
Зернові:
- за умов оптимального вологозабезпечення найвища ефективність та економічна віддача в посівах зернових колосових досягається за внесення по прапорцевому листку (ВВСН 37–39)
- в умовах недостатнього зволоження оптимальною фазою внесення буде початок – середина виходу рослин у трубку (ВВСН 32–35), коли в ґрунті ще містяться достатні запаси продуктивної вологи
Кукурудза:
- однократне застосування: у фазу 8–10 листкiв 1,5–1,75 л/га або у фазу початку викидання волотi 1,5–1,75 л/га
- двократне застосування: 1-е у фазу 8–10 листкiв 1,5 л/га, 2-е у фазу початку викидання волотi 1,5 л/га
Соя:
- однократне застосування: у фазу початку цвітіння, профілактично, норма внесення 1,0–1,5 л/га
- двократне застосування: перше: у фазу бутонізації 0,75 л/га, друге: у фазу формування бобів 0,75 л/га
При точному дотриманні рекомендацій Абакус® продемонструє найкращі якості і виправдає свій салоган: все працює на максимальний урожай!
Місце Абакус® у системі захисту сої
Детальніше про препарати компанії BASF читайте на офіційному сайті та в каталозі на Агро24.
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