Рынок земли: как владелец участка должен заботиться о качестве почвы
Действия владельцев и арендаторов земельных участков регулируются Законом Украины "Об охране земель".
Источник:Земельная разведка
Владельцы и арендаторы земельных участков при осуществлении хозяйственной деятельности, согласно Закону Украины "Об охране земель", обязаны выполнять ряд следующих шагов:
- проводить на земельных участках хозяйственную деятельность способами, которые не наносят вредного влияния на состояние земель и плодородие почв
- повышать плодородие почв и сохранять другие полезные свойства земли
- осуществлять мероприятия, которые уменьшают негативное влияние на почвы, предотвращают безвозвратную потерю гумуса, питательных элементов и т.д.
- соблюдать нормативы при осуществлении противоэрозионных, агротехнических, агрохимических, мелиоративных и других мероприятий, связанных с охраной земель, сохранением и повышением плодородия почв
- осуществлять мероприятия по охране плодородия почв, предусмотренные ЗУ "Об охране земель" и другими нормативно-правовыми актами Украины
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Поэтому, согласно закону, использование земельных участков способами, приводящими к ухудшению их качества, запрещается.
Закон Украины "Об охране земель" определяет, что с целью осуществления контроля за динамикой плодородия почв систематически проводится их агрохимическое обследование, выдаются агрохимические паспорта, в которых фиксируются начальные и текущие уровни обеспечения питательными веществами почв и уровни их загрязнения.
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