Действия владельцев и арендаторов земельных участков регулируются Законом Украины "Об охране земель".

Владельцы и арендаторы земельных участков при осуществлении хозяйственной деятельности, согласно Закону Украины "Об охране земель", обязаны выполнять ряд следующих шагов:

проводить на земельных участках хозяйственную деятельность способами, которые не наносят вредного влияния на состояние земель и плодородие почв

повышать плодородие почв и сохранять другие полезные свойства земли

осуществлять мероприятия, которые уменьшают негативное влияние на почвы, предотвращают безвозвратную потерю гумуса, питательных элементов и т.д.

соблюдать нормативы при осуществлении противоэрозионных, агротехнических, агрохимических, мелиоративных и других мероприятий, связанных с охраной земель, сохранением и повышением плодородия почв

осуществлять мероприятия по охране плодородия почв, предусмотренные ЗУ "Об охране земель" и другими нормативно-правовыми актами Украины

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Поэтому, согласно закону, использование земельных участков способами, приводящими к ухудшению их качества, запрещается.

Закон Украины "Об охране земель" определяет, что с целью осуществления контроля за динамикой плодородия почв систематически проводится их агрохимическое обследование, выдаются агрохимические паспорта, в которых фиксируются начальные и текущие уровни обеспечения питательными веществами почв и уровни их загрязнения.

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