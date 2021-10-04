Фермеры жалуются, что отдают виноград за бесценок, хотя сезон во самом разгаре. На рынке виноград стоит в среднем 70 гривен/килограмм, в супермаркетах – 100 гривен/килограмм.

Кстати BASF выводит на рынок первый гибрид подсолнечника традиционной системы выращивания

На оптовых рынках "белые" сорта продают по 25 гривен/килограмм, "черные" – по 27 гривен/килограмм. Год назад в этот период цены на виноград были вдвое выше.

Как объясняют эксперты, уровень потребления винограда в Украине ниже, чем яблок.

Несмотря на то, что были сделаны большие затраты на выращивание этого урожая, цена, которая предлагается рынком, не перекрывает их прямой себестоимости. Фермеры имеют убытки,

– отметил экономист Олег Пендзин.

Кроме того, фрукт созрел одновременно во всех хозяйствах, поэтому высокая конкуренция и погода способствовали снижению цены.

А вот удешевления мясной продукции ожидать не стоит. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Космическая цена: сало в Украине подорожало до уровня мяса".