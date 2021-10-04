Фермеры жалуются, что отдают виноград за бесценок, хотя сезон во самом разгаре. На рынке виноград стоит в среднем 70 гривен/килограмм, в супермаркетах – 100 гривен/килограмм.
Кстати BASF выводит на рынок первый гибрид подсолнечника традиционной системы выращивания
На оптовых рынках "белые" сорта продают по 25 гривен/килограмм, "черные" – по 27 гривен/килограмм. Год назад в этот период цены на виноград были вдвое выше.
Как объясняют эксперты, уровень потребления винограда в Украине ниже, чем яблок.
Несмотря на то, что были сделаны большие затраты на выращивание этого урожая, цена, которая предлагается рынком, не перекрывает их прямой себестоимости. Фермеры имеют убытки,
– отметил экономист Олег Пендзин.
Кроме того, фрукт созрел одновременно во всех хозяйствах, поэтому высокая конкуренция и погода способствовали снижению цены.