Фермери бідкаються, що віддають виноград за безцінь, хоча сезон у самому розпалі. На ринку виноград коштує в середньому 70 гривень/кілограм, у супермаркетах – 100 гривень/кілограм.

До речі BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування

На гуртових ринках "білі" сорти продають по 25 гривень/кілограм, "чорні" – по 27 гривень/кілограм. РІк тому у цей період ціни на виноград були вдвічі вищими.

Як пояснюють експерти, рівень споживання винограду в Україні нижчий, аніж яблук.

Попри те, що були зроблені великі витрати на вирощування цього врожаю, а ціна, яка пропонується ринком, не перекриває їх прямої собівартості. Фермери мають збитки,

– зазначив економіст Олег Пендзин.

Окрім того, фрукт дозрів одночасно у всіх господарствах, тому висока конкуренція та погода посприяли зниженню ціни.

А от подешевшання м'ясної продукції очікувати не варто. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Космічна ціна: сало в Україні подорожчало до рівня м'яса".