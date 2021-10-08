Растем: Украина существенно увеличила экспорт и импорт аграрных товаров

8 октября 2021 , 09:01
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Источник:

Минагрополитики

Украина в этом году заметно увеличила объем международной торговли агропродовольственной продукцией всех видов.

Анализ внешней торговли Украины аграрными товарами свидетельствует, что в период январь – август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом-2020 зафиксирован такой рост:

  • импорт + 20,5%
  • экспорт + 9,5%
  • сальдо + 5%

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В товарной структуре международной торговли агропродукцией в январе – июля 2021 года больше всего из Украины экспортировали следующие товары:

  • масло подсолнечное – 25,2%
  • кукуруза – 23,8%
  • пшеница – 13,9%

Азиатские страны занимают наибольшую нишу в экспорте украинской агропродукции – более 50%. За период январь – август 2021 года Украина больше всего экспортировала в страны (миллиарды долларов):

  • Азии – на 7,57
  • ЕС – на 4,09
  • Африки – 1,91
  • СНГ – на 0,84
  • США, Северной и Южной Америки – на 0,16


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В топ-5 стран по экспорту украинской аграрной продукции вошли (миллиарды долларов):

  • Китай – 2,7
  • Индия – 1,06
  • Нидерланды – 1,02
  • Египет – 0,8
  • Турция – 0,6

Доля импорта в Украину из ЕС составляет 48,8% (2,34 миллиарда долларов), из Азии – 20% (0,96) и из Северной и Южной Америки – 13,3% (0,64).

Больше всего импортируют в Украину мороженую рыбу – 4,9%, семена подсолнечника – 4,2% и другие пищевые продукты – 4,4%.

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Автор: Анатолій Яворський