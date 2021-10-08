Растем: Украина существенно увеличила экспорт и импорт аграрных товаров
Источник:Минагрополитики
Украина в этом году заметно увеличила объем международной торговли агропродовольственной продукцией всех видов.
Анализ внешней торговли Украины аграрными товарами свидетельствует, что в период январь – август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом-2020 зафиксирован такой рост:
- импорт + 20,5%
- экспорт + 9,5%
- сальдо + 5%
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В товарной структуре международной торговли агропродукцией в январе – июля 2021 года больше всего из Украины экспортировали следующие товары:
- масло подсолнечное – 25,2%
- кукуруза – 23,8%
- пшеница – 13,9%
Азиатские страны занимают наибольшую нишу в экспорте украинской агропродукции – более 50%. За период январь – август 2021 года Украина больше всего экспортировала в страны (миллиарды долларов):
- Азии – на 7,57
- ЕС – на 4,09
- Африки – 1,91
- СНГ – на 0,84
- США, Северной и Южной Америки – на 0,16
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В топ-5 стран по экспорту украинской аграрной продукции вошли (миллиарды долларов):
- Китай – 2,7
- Индия – 1,06
- Нидерланды – 1,02
- Египет – 0,8
- Турция – 0,6
Доля импорта в Украину из ЕС составляет 48,8% (2,34 миллиарда долларов), из Азии – 20% (0,96) и из Северной и Южной Америки – 13,3% (0,64).
Больше всего импортируют в Украину мороженую рыбу – 4,9%, семена подсолнечника – 4,2% и другие пищевые продукты – 4,4%.
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