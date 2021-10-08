Аналіз зовнішньої торгівлі України аграрними товарами свідчить, що у період січень – серпень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом-2020 зафіксовано такий ріст:

імпорт +20,5%

експорт +9,5%

сальдо +5%

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У товарній структурі міжнародної торгівлі агропродукцією у січні – липні 2021 року найбільше з України експортували такі товари:

олія соняшникова – 25,2%

кукурудза – 23,8%

пшениця – 13,9%

Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції – понад 50%.

За період січень – серпень 2021 року Україна найбільше експортувала до країн (мільярди доларів):

Азії – на 7,57

ЄС – на 4,09

Африки – 1,91

СНД – на 0,84

США, Північної та Південної Америки – на 0,16



Як і з ким торгувала Україна продуктами АПК / Інфографіка Мінагрополітики

До топ-5 країн за експортом української аграрної продукції увійшли (мільярди доларів):

Китай – 2,7

Індія – 1,06

Нідерланди – 1,02

Єгипет – 0,8

Туреччина – 0,6

Частка імпорту в Україну з ЄС становить 48,8% (2,34 мільярда доларів), з Азії – 20% (0,96) та з Північної і Південної Америки – 13,3% (0,64).

Найбільше імпортують в Україну морожену рибу – 4,9%, насіння соняшнику – 4,2% та інші харчові продукти – 4,4%.

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