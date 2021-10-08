Аналіз зовнішньої торгівлі України аграрними товарами свідчить, що у період січень – серпень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом-2020 зафіксовано такий ріст:
- імпорт +20,5%
- експорт +9,5%
- сальдо +5%
Зверніть увагу! Україна експортує органічні продукти до понад 40 країн: що продаємо
У товарній структурі міжнародної торгівлі агропродукцією у січні – липні 2021 року найбільше з України експортували такі товари:
- олія соняшникова – 25,2%
- кукурудза – 23,8%
- пшениця – 13,9%
Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції – понад 50%.
За період січень – серпень 2021 року Україна найбільше експортувала до країн (мільярди доларів):
- Азії – на 7,57
- ЄС – на 4,09
- Африки – 1,91
- СНД – на 0,84
- США, Північної та Південної Америки – на 0,16
Як і з ким торгувала Україна продуктами АПК / Інфографіка Мінагрополітики
До топ-5 країн за експортом української аграрної продукції увійшли (мільярди доларів):
- Китай – 2,7
- Індія – 1,06
- Нідерланди – 1,02
- Єгипет – 0,8
- Туреччина – 0,6
Частка імпорту в Україну з ЄС становить 48,8% (2,34 мільярда доларів), з Азії – 20% (0,96) та з Північної і Південної Америки – 13,3% (0,64).
Найбільше імпортують в Україну морожену рибу – 4,9%, насіння соняшнику – 4,2% та інші харчові продукти – 4,4%.
Важливо! Україна закріпилася в топ-5 продуктових експортерів до Євросоюзу