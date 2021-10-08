Анализ внешней торговли Украины аграрными товарами свидетельствует, что в период январь – август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом-2020 зафиксирован такой рост:

импорт + 20,5%

экспорт + 9,5%

сальдо + 5%

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В товарной структуре международной торговли агропродукцией в январе – июля 2021 года больше всего из Украины экспортировали следующие товары:

масло подсолнечное – 25,2%

кукуруза – 23,8%

пшеница – 13,9%

Азиатские страны занимают наибольшую нишу в экспорте украинской агропродукции – более 50%. За период январь – август 2021 года Украина больше всего экспортировала в страны (миллиарды долларов):

Азии – на 7,57

ЕС – на 4,09

Африки – 1,91

СНГ – на 0,84

США, Северной и Южной Америки – на 0,16



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В топ-5 стран по экспорту украинской аграрной продукции вошли (миллиарды долларов):

Китай – 2,7

Индия – 1,06

Нидерланды – 1,02

Египет – 0,8

Турция – 0,6

Доля импорта в Украину из ЕС составляет 48,8% (2,34 миллиарда долларов), из Азии – 20% (0,96) и из Северной и Южной Америки – 13,3% (0,64).

Больше всего импортируют в Украину мороженую рыбу – 4,9%, семена подсолнечника – 4,2% и другие пищевые продукты – 4,4%.

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