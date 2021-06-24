Обычно американские фермеры разбивают зерновые пробки и грудки руками, чтобы дать зерну "дышать". Это очень опасно для жизни, ведь фермер может попасть в зерновую ловушку.

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В прошлом году на элеваторах США произошло 35 случаев несчастных случаев обрушения зерном, 20 из них закончились летально. Часто жертвами становились подростки, которые не подпадают под трудовые нормы, ведь работают на семейных фермах.

Студенты создали робота, который самостоятельно разбивает все комки и не требует человеческого вмешательства. Стоимость одного робота составляет 4 тысячи долларов. Студенты надеются, что в будущем больше никто не будет рисковать своей жизнью на элеваторе.

В Израиле создали робота для сбора фруктов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Робот для сбора фруктов: удивительная инновация израильского стартапа".