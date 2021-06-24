Зазвичай американські фермери розбивають зернові корки та грудки власноруч, щоб дати зерну "дихати". Це дуже небезпечно для життя, адже фермер може потрапити у зернову пастку.

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Минулого року на елеваторах США сталося 35 випадків нещасних випадків завалення зерном, 20 з них закінчилися летально. Часто жертвами ставали підлітки, які не підпадають під трудові норми, адже працюють на сімейних фермах.

Студенти створили робота, який самостійно розбиває усі грудки та не потребує людського втручання. Вартість одного робота становить 4 тисячі доларів. Студенти сподіваються, що в майбутньому більше ніхто не ризикуватиме своїм життям на елеваторі.

В Ізраїлі створили робота для збору фруктів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Робот для збирання фруктів: дивовижна інновація ізраїльського стартапу".