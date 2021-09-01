Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило приятную новость: 30 августа в реку Прут вблизи города Выжница и села Дубивцы Черновицкой области выпущено около 67 тысяч экземпляров молодежи ручьевой форели со средней навеской 3,15 граммов.

Опасность! В дельте Дуная завелся африканский сом – он может полностью уничтожить местную рыбу

Вырастил редкий посадочный материал и предоставил для выпуска Рыбоводный форелевый завод "Лопушно". Все процедуры прошли за государственные средства.

Зарыбление рек Украины

22 июля в Днепр выпустили более 1 миллиона экземпляров краснокнижных видов стерляди и севрюги.

Всего, по данным Госрыбагентства, этим летом в Днепр внушено три вида осетровых: 1 397 716 экземпляров стерляди; 103 256 – русского осетра; 52 199 – севрюги.