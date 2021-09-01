Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило приємну новину: 30 серпня у річку Прут поблизу міста Вижниця та села Дубівці Чернівецької області випущено близько 67 тисяч екземплярів молоді струмкової форелі із середньою наважкою 3,15 грамів.

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Виростив рідкісний посадковий матеріал і надав для випуску Рибоводний форелевей завод "Лопушно". Всі процедури відбулися за державні кошти.

Зариблення річок України

22 липня у Дніпро випустили понад 1 мільйон екземплярів червонокнижних видів стерляді та севрюги.

Загалом, за даними Держрибагентства, цього літа у пониззя Дніпра вселено три види осетрових: 1 397 716 екземплярів стерляді; 103 256 – російського осетра; 52 199 – севрюги.