Рекорда не будет: данные урожайности подсолнечника в Украине

В этом году Украина соберет один из крупнейших по объему урожаев подсолнечника за всю историю. Но урожайность культуры не станет рекордной.

Украинские аграрии уже собрали (по состоянию на 21 октября) 12,7 миллиона тонн подсолнечника с площади 5,4 миллиона гектаров. Средняя урожайность составляет 2,36 тонны с гектара, свидетельствуют данные интерактивной карты "Урожай Онлайн 2021".

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Это достаточно высокий для Украины показатель, но он не станет рекордным.

Урожайность подсолнечника за последние 6 лет

2016 – 2,5 тонны с гектара

2017 – 2,2

2018 – 2,4

2019 – 2,6

2020 – 2,06

2021 (в 21.10) – 2,36

Где самая высокая урожайность подсолнечника?

Наивысшую урожайность культуры в этом году показывают аграрии Хмельниччины – 3,44 тонны с гектара. В регионе уже собрано 282 тысячи тонн с площади 81,9 тысяч гектаров. Также среди лидеров по урожайности Ивано-Франковская (3,2) и Черкасская (3,18) области.

По объемам урожая (на 21 октября) больше всего подсолнечника собрано на Кировоградщине – 1,15 миллиона тонн, Харьковщине – 1,08 и Днепропетровщине – 1,03.

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