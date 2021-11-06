В ноябре 2021 года индекс потребительских цен на рис вырос по сравнению с октябрем на 2,03%, а с начала года – почти на 20%.
Обратите внимание! Как повысить урожайность картофеля и риса: поразительное открытие ученых
Сейчас средняя цена риса в магазинах и рынках Украины – около 40,8 гривен за килограмм (в начале года максимальная цена была на уровне 35,5 гривен).
Стоимость круглого риса в сетях супермаркетов
(гривны за килограмм – данные Минфин)
- Метро – 46,9
- Ашан – 40,5
- Новус – 34,99
Каким был урожай риса в Украине?
Подорожание риса произошло, несмотря на то, что в Украине в этом году был достаточно высокий урожай риса и, по прогнозам экспертов, его достаточно для покрытия внутренних потребностей. Подробнее об этом читайте в новости "Украина собрала хороший урожай риса: каким будет ценовое поведение продукции".
Почему подорожал рис?
Эксперты называют три главных причины.
- В октябре зафиксирована общемировая тенденция роста стоимости риса. Правда, она была не очень весома, поскольку рост сдерживался поставками зерна из Азии. Тем не менее, рост произошел.
- Высокие цены на энергетические ресурсы и цепи поставок также усиливают рост цен на продукты питания, в том числе и рис.
- Закупочная стоимость украинского риса, несмотря на хороший урожай, не снизилась. На внутренний рынок давят поставки крупных партий дешевого китайского риса сомнительного качества.