У листопаді 2021 року індекс споживчих цін на рис зріс у порівнянні з жовтнем на 2,03%, а від початку року – майже на 20%.
Зверніть увагу! Як підвищити врожайність картоплі і рису: вражаюче відкриття вчених
Зараз середня ціна рису в магазинах і на ринках України – близько 40,8 гривень за кілограм (на початку року максимальна ціна була на рівні 35,5 гривень).
Вартість круглого рису в мережах супермаркетів
(гривні за кілограм – дані Мінфін)
- Метро – 46,9
- Ашан – 40,5
- Новус – 34,99
Яким був урожай рису в Україні?
Здорожчання рису відбулося, незважачи на те, що в Україні цьогоріч був досить високий урожай рису і, за прогнозами експертів, його цілком вистачає для покриття внутрішніх потреб. Детальніше про це читайте в новині "Україна зібрала хороший урожай рису: якою буде цінова поведінка продукції".
Цікаво! Який рис найбільш корисний: висновок науковців
Чому подорожчав рис?
Експерти називають три головні причини.
- У жовтні зафіксована загальносвітова тенденція зростання вартості рису. Щоправда, вона була не дуже вагомою, оскільки ріст стримувався поставками зерна з Азії. Тим не менше, зріст відбувся.
- Високі ціни на енергетичні ресурси та ланцюги поставок також посилюють зростання цін на харчові продукти, зокрема, й рис.
- Закупівельна вартість українського рису, попри хороший врожай, не зменшилась. На внутрішній ринок тиснуть поставки великих партій дешевого китайського рису сумнівної якості.