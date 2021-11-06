У листопаді 2021 року індекс споживчих цін на рис зріс у порівнянні з жовтнем на 2,03%, а від початку року – майже на 20%.

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Зараз середня ціна рису в магазинах і на ринках України – близько 40,8 гривень за кілограм (на початку року максимальна ціна була на рівні 35,5 гривень).

Вартість круглого рису в мережах супермаркетів

(гривні за кілограм – дані Мінфін)

Метро – 46,9

Ашан – 40,5

Новус – 34,99

Яким був урожай рису в Україні?

Здорожчання рису відбулося, незважачи на те, що в Україні цьогоріч був досить високий урожай рису і, за прогнозами експертів, його цілком вистачає для покриття внутрішніх потреб. Детальніше про це читайте в новині "Україна зібрала хороший урожай рису: якою буде цінова поведінка продукції".

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Чому подорожчав рис?

Експерти називають три головні причини.