Рекордная цена: в Украине неожиданно подорожал рис

Рис в Украине побил рекорд стоимости за последние четыре года. Это произошло, несмотря на высокий урожай культуры.

В ноябре 2021 года индекс потребительских цен на рис вырос по сравнению с октябрем на 2,03%, а с начала года – почти на 20%.

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Сейчас средняя цена риса в магазинах и рынках Украины – около 40,8 гривен за килограмм (в начале года максимальная цена была на уровне 35,5 гривен).

Стоимость круглого риса в сетях супермаркетов

(гривны за килограмм – данные Минфин)

Метро – 46,9

Ашан – 40,5

Новус – 34,99

Каким был урожай риса в Украине?

Подорожание риса произошло, несмотря на то, что в Украине в этом году был достаточно высокий урожай риса и, по прогнозам экспертов, его достаточно для покрытия внутренних потребностей. Подробнее об этом читайте в новости "Украина собрала хороший урожай риса: каким будет ценовое поведение продукции".

Почему подорожал рис?

Эксперты называют три главных причины.