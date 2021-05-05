На рынках Украины уже подешевели ранние овощи. В частности, огурец подешевел на 69%, импортный томат – на 42%, кабачок – на 60%, ранняя капуста – на 23%.

К теме Бананы могут резко подорожать: причина

Впрочем, определенные овощи из борщевого набора с осеннего урожая наоборот подорожали.

Желтый репчатый лук сейчас прибавил в цене 80% и продается по 6,8 гривен/килограмм, столовая свекла подорожала на 20% и теперь стоит 9 гривен/килограмм.

Фактически не изменились во время праздников цены на молодые овощи борщового набора. За килограмм молодой свеклы просят 50 гривен, за килограмм молодой моркови – 70 гривен, а молодой картофель стоит 30-60 гривен/килограмм.

Производители томатов могут иметь серьезные проблемы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Томатам угрожает опасная болезнь: эпидемия быстро распространяется по миру".