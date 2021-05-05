Ключовим постачальником бананів на світовому ринку є Еквадор. Нещодавно ця країна зазнала низки потрясінь, через які може постраждати фруктова промисловість.

Цікаво Ціна на яйця має впасти, – аналітики

Восени 2019 року соціальні протести змусили уряд перенести столицю в інше місто, а пандемія COVID-19 поставила Еквадор на межу гуманітарної катастрофи. Виверження вулкану Сангай, яке відбулося двічі, утворило ще більше проблем.

Внаслідок цього експорт бананів з Еквадору суттєво впав, що в свою чергу вплине на ціну продукції.

На ринку Азії ціна на банани вже підскочила в півтора рази, в Європі – на 25%. В Україні зростання склало лише 9%, але цілком можливо, що найближчим часом ціна почне рости.

Україна опинилась серед активних виробників перепелиних яєць. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна – в топі європейських виробників перепелиних яєць".