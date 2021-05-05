Ключовим постачальником бананів на світовому ринку є Еквадор. Нещодавно ця країна зазнала низки потрясінь, через які може постраждати фруктова промисловість.
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Восени 2019 року соціальні протести змусили уряд перенести столицю в інше місто, а пандемія COVID-19 поставила Еквадор на межу гуманітарної катастрофи. Виверження вулкану Сангай, яке відбулося двічі, утворило ще більше проблем.
Внаслідок цього експорт бананів з Еквадору суттєво впав, що в свою чергу вплине на ціну продукції.
На ринку Азії ціна на банани вже підскочила в півтора рази, в Європі – на 25%. В Україні зростання склало лише 9%, але цілком можливо, що найближчим часом ціна почне рости.