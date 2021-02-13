Российская гречка захватила украинский рынок
Россия нарастила поставки гречки в Украину, а украинские аграрии снизили этой культуры.
Источник:УКАБ
Украинские аграрии выращивают культуры, которые выгодно продать за границу. Поэтому производство гречки за 20 лет сократились в 4,6 раза. В 2020 году объем производства гречки составил лишь 104 тысячи тонн.
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Вместе с тем с тем, Украина одновременно входит в рейтинг крупнейших мировых производителей и импортеров гречки. По данным 2019 года, в этих списках страна занимает 3-ю и 4-ю позиции.
Украинские аграрии предпочитают выращивание рентабельных, ориентированных на экспорт культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Серьезную конкуренцию им составляет гречка производства Российской Федерации, – рассказала аналитик УКАБ Светлана Литвин.
По результатам 2020 крупнейшим импортером гречки в Украину была Российская Федерация. Ее цена была на 19% ниже, чем у других поставщиков, а доля импорта в денежном выражении составила 42%.
Но, по предварительным оценкам, сейчас объемы производства гречки на 22% превышают аналогичный показатель в прошлом году, что позволит сократить объемы импорта.
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