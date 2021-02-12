Україна суттєво наростила аграрний імпорт: що і де купляли
У 2020 році Україна імпортувала агропродукції на 6,9 мільярда доларів, що на 13% більше, ніж роком раніше.
Джерело:Агро24
Україна збільшила поставки з усіх регіонів світу, свідчать дані Державної митної служби.
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Сума імпорту-2020 з Європи збільшилася до 3554 мільйона доларів (у 2019-му було 3133 мільйони). Таким чином, європейські країни перевищили половину всього українського імпорту агропродовольства – 51,6%.
Найбільші регіони-імпортери в Україну
(мільйони доларів)
- Європа – 3554 (51,5%)
- Азія – 1281 (18,6 %)
- Латинська Америка – 511 (7,4 %)
Головна країна-імпортер
Перше місце в рейтингу постачальників агропродукції в Україну з 2017 року стабільно утримує Польща. Торік східні сусіди продали нам сільськогосподарських товарів на суму 828 мільйонів доларів. Це на чверть перевищило показник 2019 року (659 мільйонів).
Топ10 імпортерів в Україну
(мільйони доларів)
- Польша – 828
- Німеччина – 504
- Італія – 498
- Туреччина – 485
- США – 300
- Франція – 296
- Нідерланди – 284
- Норвегія – 228
- Іспанія – 214
- Китай – 199
Що купляла Україна?
(мільйони доларів)
- плоди, ягоди і горіхи – 795
- риба і ракоподібні – 680
- алкогольні і безалкогольні напої – 587
- тютюнові вироби – 557
- різні харчові продукти – 485
- какао-боби і шоколад – 376
- насіння олійних культур – 319
Яка ситуація з експортом?
Експорт агропродукції з України за підсумками 2020 року залишився майже на рівні попереднього року – 22,2 мільярди доларів. Такі дані Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Звертає увагу той факт, що помітно скоротився експорт агропродукції в країни Євросоюзу – на 10,8% (до 6,53 мільярда євро). Це в той час, коли імпорт зростає…
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