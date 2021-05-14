Главными поставщиками ананасов являются страны Центральной Америки. В ноябре 2020 года ураганы "Эта" и "Йота" зацепили этот регион.

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Сообщается, что последствия ураганов не является единственной причиной сбоя поставок ананасов, но они нарушили отлаженную цепочку, из-за чего теперь страдает весь рынок.

Вместе с тем спрос на ананасы в разы превышает предложение. Из-за этого цены на фрукт пошли вверх. Когда ситуация стабилизируется – пока неизвестно.

Цены на мясо и молоко будут расти. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Молоко и мясо будут дорожать".