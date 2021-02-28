С начала пандемии коронавируса жители Западной Европы начали потреблять больше органической продукции.

За 2020 год общий рост органического сектора составил 12,6%. Это самый высокий темп, который отрасль демонстрировала за последние 15 лет, отмечают эксперты.

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Популярность органики вызвали несколько факторов, среди которых, в частности, стремительный рост розничной торговли в Интернете и повышение сознания потребителей относительно здорового образа жизни.

Многие считают, что органическая пища улучшает иммунитет. К тому же карантинные мероприятия, изоляция побуждают уделять больше внимания себе, своему физическому состоянию. Один из вариантов заботы о себе люди увидели в здоровой пище, которая ассоциируется с органическими продуктами, – говорят аналитики.

А что в Украине?

Относительно роста продаж органики во время пандемии на украинском рынке данных пока нет. Отечественная статистика этот сегмент отдельно не считает.

Земля под органикой

В Евросоюзе также подсчитали общий размер посевных площадей, отведенных под органические сельскохозяйственные культуры. Какие покзатели? Читайте об этом в материале Агро24 "Органическое земледелие: кто лидеры в ЕС и какова ситуация в Украине".