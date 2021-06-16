Багато українців уже готуються до процедури купівлі-продажу, яка, як запевняють ініціатори земельної реформи, буде максимально спрощеною.

Зверніть увагу! Відкриття ринку землі: що треба зробити власникам ділянок напередодні

Які документи необхідні для оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки? Надаємо перелік для продавця і покупця.

Продавець землі повинен мати:

Паспорт та ідентифікаційний код. Документи на право власності земельною ділянкою. Витяг із Держземгеокадастру. Звіт про експертну грошову оцінку ділянки. Витяг з Держреєєстру речових прав на нерухоме майно або державний акт.

Покупець землі повинен мати:

Паспорт та ідентифікаційний код. Нотаріально засвідчена згода чоловіка/дружини на купівлю ділянки, паспорт та ідентифікаційний код чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб.

Важливі публікації про відкриття ринку землі: