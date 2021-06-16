Рынок земли: какие документы необходимы для купли-продажи участка

1 июля 2021 года в Украине откроется рынок земли. Уже на первом этапе граждане Украины смогут покупать и продавать земельные участки.
Многие украинцы уже готовятся к процедуре купли-продажи, которая, как уверяют инициаторы земельной реформы, будет максимально упрощенной.
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Какие документы необходимы для оформления договора купли-продажи земельного участка? Предоставляем перечень для продавца и покупателя.
Продавец земли должен иметь:
- Паспорт и идентификационный код.
- Документы на право собственности земельным участком.
- Выдержка из Держземгеокадастру.
- Отчет об экспертной денежной оценке участка.
- Выдержка из Держрееестру прав на недвижимое имущество или государственный акт.
Покупатель земли должен иметь:
- Паспорт и идентификационный код.
- Нотариально заверенное согласие супруга / супруги на покупку участка, паспорт и идентификационный код супруга / супруги, свидетельство о браке.