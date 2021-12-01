Сахар будет дорожать

Уже сейчас производители сахара заканчивают производство продукции по новой стоимости. Изменения ценников в магазинах следует ожидать уже в начале декабря.

Интересно BASF Agricultural Solutions выступил спонсором Online Seed Forum-2021

Как убежден экономист Олег Пендзин, рост цен будет носить постепенный характер, поэтому покупатели смогут адаптироваться к изменениям.

Цена на сахар будет повышаться не резко, а по этапам. Я думаю, что как минимум на 10%,

– считает эксперт.

В этом году мировые цены на сахар установили рекорд. Причиной называют энергетический кризис и рост спроса на спирт. Резкий рост начался в августе и продолжается уже продолжительное время.

Ранее сообщалось, что в Украине следует ожидать роста цен всех продуктов питания.