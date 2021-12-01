Цукор буде дорожчати

Вже зараз виробники цукру завершують виробництво продукції за новою вартістю. Змін цінників у магазинах варто очікувати вже на початку грудня.

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Як переконаний економіст Олег Пендзин, ріст цін матиме поступовий характер, тому покупці зможуть адаптуватися до змін.

Ціна на цукор буде підвищуватися не різко, а етапами. Я думаю, що як мінімум на 10%,

– вважає експерт.

Цього року світові ціни на цукор встановили рекорд. Причиною називають енергетичну кризу та зростання попиту на спирт. Різке зростання почалося в серпні та продовжується вже тривалий час.

Раніше повідомлялося, що в Україні варто очікувати на зростання цін усіх продуктів харчування.