Еще 1 июня килограмм сахара стоил 24,9 гривны, но следующие несколько месяца цена будет снижаться.

Интересно Сильный игрок и звезда: о новых гибридах озимого рапса под систему Clearfield

Компенсировать дефицит сахара на рынке Украины удалось путем завоза импортного сахара-сырца. Очередные поставки должны перекрыть рыночный дефицит в 150 тысяч тонн.

Украина в текущем маркетинговом году сократила производство сахара до 1,1 миллиона тонн, что на 31% меньше по сравнению с предыдущим сезоном. Из-за этого цен на сахар выросли в 1,5 раза.

Просо неожиданно стало очень популярным. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Просо неожиданно набирает популярность – производство в этом году может быть рекордным".