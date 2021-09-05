Обычно женщины колибри имеют зеленоватый цвет с серой грудью. Однако они эволюционировали в характерное для самцов сине-белое оперение.

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Притеснения самок колибри

Самки якобинцев самостоятельно выращивают свое потомство.

Сначала они часами плетут гнездо, чтобы отложить оплодотворенное самцом яйцо.

Когда птенец вылупляется, то матери приходится примерно 140 раз полететь, чтобы заполучить для малышей нектар и насекомых.

И тут начинаются притеснения – когда приглушенно-зеленые женщины посещают цветы, их преследуют и клюют агрессивные самцы с ярко-синими головами.



Самец и самка колибри / Коллаж 24 канала с фото Smithsonian Magazine

Надели мужское оперение

Однако некоторые самки якобинцев, которые живут от Мексики до Бразилии, похоже, научились некоторым хитростям: вместо женского оперения они надевают мужское. Этот феномен обнаружили исследователи из Корнельской лаборатории орнитологии. Согласно недавно опубликованному документу, к такому защитному трюку удались примерно 20% женщин колибри.

Дело в том, что самцы и самки рождаются с мужским оперением, и по мере взросления женщины меняют окраску. Поэтому как некоторым из них удалось сохранить свое мужское подобие – для ученых пока остается загадкой.

Но чтобы понять, как это помогает самкам, исследователи разместили вокруг панамского города Гамбоа специальные кормушки. Наблюдая, как птицы взаимодействуют, ученые обнаружили, что женщины с мужской окраской сталкиваются с меньшим социальным гнетом со стороны самцов, чем те, которые имеют нормальное женское оперение.



Кормушки, которые использовали в эксперименте / Фото The New York Times

Девять месяцев наблюдений показали, что самки яркой расцветки посещали кормушки чаще и дольше.

Легко доступная еда является критическим ресурсом для колибри, поскольку они имеют высокий метаболизм, а значит, им нужно много есть,

– сказал профессор зоологии Джеймс Дейл, который не принимал участия в исследовании.

Однако смена оперения имеет и недостатки. Команда обнаружила, что за такими женщинами самцы очень редко ухаживали, а это снижает их шансы на размножение.