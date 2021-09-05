Зазвичай жінки колібрі мають зеленуватий колір із сірими грудьми. Однак вони еволюціонували у характерне для самців синьо-біле оперення.

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Утиски самок колібрі

Самки якобінців самотужки вирощують своє потомство.

Спочатку вони годинами плетуть гніздо, щоб відкласти запліднене самцем яйце.

Коли пташеня вилуплюється, то матері доводиться приблизно 140 разів полетіти, щоб роздобути для малечі нектар та комах.

І тут починаються утиски – коли приглушено-зелені жінки відвідують квіти, їх переслідують та клюють агресивні самці з яскраво-синіми головами.



Самець і самка колібрі / Колаж 24 каналу з фото Smithsonian Magazine

Одягнули чоловіче оперення

Однак деякі самки якобінців, які живуть від Мексики до Бразилії, схоже, навчилися деяких хитрощів: замість жіночого оперення вони одягають чоловіче. Цей феномен виявили дослідники з Корнельської лабораторії орнітології. Згідно із нещодавно опублікованим документом, до такого захисного трюку вдалися приблизно 20% жінок колібрі.

Річ у тім, що самці та самки народжуються з чоловічим оперенням, і в міру дорослішання жінки змінюють забарвлення. Тож як деяким з них вдалося зберегти свою чоловічу подобу – для вчених наразі є загадкою.

Але щоб зрозуміти, як це самкам допомагає, дослідники розмістили довкола панамського міста Гамбоа спеціальні годівниці. Спостерігаючи, як птахи взаємодіять, вчені виявили, що жінки з чоловічим забарвленням стикаються з меншим соціальним утиском з боку самців, ніж ті, які мають нормальне жіноче оперення.



Годівниці, які використовували в експерименті / Фото The New York Times

Дев'ять місяців спостережень показали, що самки яскравого забарвлення відвідували годівниці частіше і довше.

Легко доступна їжа є критичним ресурсом для колібрі, оскільки вони мають високий метаболізм, а значить, їм потрібно багато їсти,

– сказав професор зоології Джеймс Дейл, який не брав участі у дослідженні.

Проте зміна оперення має і ​​недоліки. Команда виявила, що до таких жінок самці дуже рідко залицялися, а це знижує їхні шанси на розмноження.