Зазвичай жінки колібрі мають зеленуватий колір із сірими грудьми. Однак вони еволюціонували у характерне для самців синьо-біле оперення.
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Утиски самок колібрі
- Самки якобінців самотужки вирощують своє потомство.
- Спочатку вони годинами плетуть гніздо, щоб відкласти запліднене самцем яйце.
- Коли пташеня вилуплюється, то матері доводиться приблизно 140 разів полетіти, щоб роздобути для малечі нектар та комах.
- І тут починаються утиски – коли приглушено-зелені жінки відвідують квіти, їх переслідують та клюють агресивні самці з яскраво-синіми головами.
Самець і самка колібрі / Колаж 24 каналу з фото Smithsonian Magazine
Одягнули чоловіче оперення
Однак деякі самки якобінців, які живуть від Мексики до Бразилії, схоже, навчилися деяких хитрощів: замість жіночого оперення вони одягають чоловіче. Цей феномен виявили дослідники з Корнельської лабораторії орнітології. Згідно із нещодавно опублікованим документом, до такого захисного трюку вдалися приблизно 20% жінок колібрі.
Річ у тім, що самці та самки народжуються з чоловічим оперенням, і в міру дорослішання жінки змінюють забарвлення. Тож як деяким з них вдалося зберегти свою чоловічу подобу – для вчених наразі є загадкою.
Але щоб зрозуміти, як це самкам допомагає, дослідники розмістили довкола панамського міста Гамбоа спеціальні годівниці. Спостерігаючи, як птахи взаємодіять, вчені виявили, що жінки з чоловічим забарвленням стикаються з меншим соціальним утиском з боку самців, ніж ті, які мають нормальне жіноче оперення.
Годівниці, які використовували в експерименті / Фото The New York Times
Дев'ять місяців спостережень показали, що самки яскравого забарвлення відвідували годівниці частіше і довше.
Легко доступна їжа є критичним ресурсом для колібрі, оскільки вони мають високий метаболізм, а значить, їм потрібно багато їсти,
– сказав професор зоології Джеймс Дейл, який не брав участі у дослідженні.
Проте зміна оперення має і недоліки. Команда виявила, що до таких жінок самці дуже рідко залицялися, а це знижує їхні шанси на розмноження.