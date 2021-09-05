Самки колибри маскируются под мужчин, чтобы избежать притеснений
Источник:Smithsonian Magazine
Ученые обнаружили, что самки белошейной якобинской колибри могут изменить оперение, чтобы выглядеть как мужчины. Исследователи подозревают, что таким образом они могут избежать хулиганов и получить лучший доступ к пище.
Обычно женщины колибри имеют зеленоватый цвет с серой грудью. Однако они эволюционировали в характерное для самцов сине-белое оперение.
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Притеснения самок колибри
- Самки якобинцев самостоятельно выращивают свое потомство.
- Сначала они часами плетут гнездо, чтобы отложить оплодотворенное самцом яйцо.
- Когда птенец вылупляется, то матери приходится примерно 140 раз полететь, чтобы заполучить для малышей нектар и насекомых.
- И тут начинаются притеснения – когда приглушенно-зеленые женщины посещают цветы, их преследуют и клюют агрессивные самцы с ярко-синими головами.
Самец и самка колибри / Коллаж 24 канала с фото Smithsonian Magazine
Надели мужское оперение
Однако некоторые самки якобинцев, которые живут от Мексики до Бразилии, похоже, научились некоторым хитростям: вместо женского оперения они надевают мужское. Этот феномен обнаружили исследователи из Корнельской лаборатории орнитологии. Согласно недавно опубликованному документу, к такому защитному трюку удались примерно 20% женщин колибри.
Дело в том, что самцы и самки рождаются с мужским оперением, и по мере взросления женщины меняют окраску. Поэтому как некоторым из них удалось сохранить свое мужское подобие – для ученых пока остается загадкой.
Но чтобы понять, как это помогает самкам, исследователи разместили вокруг панамского города Гамбоа специальные кормушки. Наблюдая, как птицы взаимодействуют, ученые обнаружили, что женщины с мужской окраской сталкиваются с меньшим социальным гнетом со стороны самцов, чем те, которые имеют нормальное женское оперение.
Кормушки, которые использовали в эксперименте / Фото The New York Times
Девять месяцев наблюдений показали, что самки яркой расцветки посещали кормушки чаще и дольше.
Легко доступная еда является критическим ресурсом для колибри, поскольку они имеют высокий метаболизм, а значит, им нужно много есть,
– сказал профессор зоологии Джеймс Дейл, который не принимал участия в исследовании.
Однако смена оперения имеет и недостатки. Команда обнаружила, что за такими женщинами самцы очень редко ухаживали, а это снижает их шансы на размножение.