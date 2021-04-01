31 марта Служба безопасности Украины инициировала меру пресечения в виде содержания под стражей уличенному во взяточничестве президенту Национальной академии аграрных наук Украины.

Чиновник был уличен сотрудниками спецслужбы в декабре 2020 года, и тогда же ему сообщили о подозрении, информирует сайт СБУ.

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Что инкриминируют президенту НААНУ?

Оперативники в пределах начатого уголовного производства установили, что президент НААНУ получил взятку – элитный автомобиль – за то, что включил "нужного" претендента в список на вакансию академика. За "подарок на колесах" руководитель академии также гарантировал дальнейшую передачу необходимых материалов на рассмотрение Президиума НААНУ.

Следователи СБУ также подозревают чиновника "в содействии в противоправном назначении директора одного из государственных предприятий".

Сейчас продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кто проводил операцию?

Операцию разработали и провели Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Департаментом стратегических расследований и следователями Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

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