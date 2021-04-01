СБУ инициировала задержание президента Национальной академии аграрных наук
31 марта Служба безопасности Украины инициировала меру пресечения в виде содержания под стражей уличенному во взяточничестве президенту Национальной академии аграрных наук Украины.
Источник:Агро24
Чиновник был уличен сотрудниками спецслужбы в декабре 2020 года, и тогда же ему сообщили о подозрении, информирует сайт СБУ.
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Что инкриминируют президенту НААНУ?
Оперативники в пределах начатого уголовного производства установили, что президент НААНУ получил взятку – элитный автомобиль – за то, что включил "нужного" претендента в список на вакансию академика. За "подарок на колесах" руководитель академии также гарантировал дальнейшую передачу необходимых материалов на рассмотрение Президиума НААНУ.
Следователи СБУ также подозревают чиновника "в содействии в противоправном назначении директора одного из государственных предприятий".
Сейчас продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кто проводил операцию?
Операцию разработали и провели Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Департаментом стратегических расследований и следователями Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.
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