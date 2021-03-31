Закон о продаже земли через электронные аукционы дисциплинирует участников торгов и сделает невозможными манипуляции на рынке.

Так считает эксперт по земельным вопросам, кандидат наук по государственному управлению Вадим Чувпило. Он отмечает, что принятие этого закона "однозначно нужно государству и объединенным территориальным общинам".

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики еще 5 февраля 2021 года рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

В случае принятия законопроекту во втором чтении изменения будут внесены в Земельный кодекс Украины и Закон Украины "Об аренде земли". После этого продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них будут осуществляться исключительно на конкурсной основе через электронный аукцион, – говорит Чувпило.

Аукционы против манипуляций

Эксперт отмечает: важным нововведением является то, что в случае отказа победителя торгов от подписания протокола торгов или заключения договора, что подтверждается соответствующим актом организатора, электронная торговая система автоматически формирует и публикует новый протокол торгов. А победитель торгов, который отказался подписывать протокол или договор, лишается права на участие в дальнейших торгах по продаже того же лота.

Такое условие заставит участников торгов быть более дисциплинированными и сделает невозможными манипуляции, которые позволяют сейчас искусственно "оттягивать" продажи права аренды и использовать земельный участок по разным теневым схемам.

Закон и аренда земли

Что касается изменений в Закон Украины "Об аренде земли", то четкие черты приобретет механизм преимущественного права арендатора на приобретение арендованного земельного участка в собственность.

Это означает, что арендатор, который в соответствии с законом может иметь в собственности арендованный земельный участок, получает преимущественное право на приобретение его в собственность в случае продажи этого земельного участка, но при условии, что он платит цену, по которой участок продается. В случае же продажи через электронный аукцион – если предложение арендатора равно или превышает предложения всех участниками аукциона.

Можно сказать, что принятие этого законопроекта однозначно нужно государству и объединенным территориальным общинам. Прозрачность рынка земли и продажи права на нее – это неотъемлемая составляющая эффективного управления земельными ресурсами, – резюмирует Чувпило.

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