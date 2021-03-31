В Раде поддержали три важные аграрные законопроекты
31 марта комитеты Верховной Рады рассматривали три ключевые для сельского хозяйства Украины законопроекты – и все получили поддержку депутатов.
Источник:Фейсбук Тараса Висоцкого
Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
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Фермерам обещают финансирование и поддержку
Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики на своем онлайн-заседании поддержал во втором чтении и в целом сразу два законопроекты:
- №3202 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве"
- №4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию деятельности фермерских хозяйств"
Данные законопроекты нацелены на развитие фермерства в Украине и поддержку молодых фермеров, а также на увеличение доступа к финансированию фермерских хозяйств площадью до 500 гектаров, – прокомментировал Высоцкий. – Надеемся на скорейшее рассмотрение соответствующих законодательных инициатив в парламенте.
Правонарушителям объявили бой
Еще один, важный для аграриев Украины законопроект, принял за основу Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Речь идет о №4541 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за правонарушения в сфере семеноводства, а также в сфере соблюдения мер биологической и генетической безопасности относительно сельскохозяйственных растений".
Высоцкий сообщил, что данный законопроект:
- защитит права потребителей, субъектов хозяйствования и владельцев прав интеллектуальной собственности на сорта растений
- не допустит незаконного использования сортов растений
- не допустит несанкционированного использования ГМО в растениеводстве
- сделает невозможным появление некачественных или фальсифицированных семян на рынке
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