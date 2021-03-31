31 марта комитеты Верховной Рады рассматривали три ключевые для сельского хозяйства Украины законопроекты – и все получили поддержку депутатов.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

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Фермерам обещают финансирование и поддержку

Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики на своем онлайн-заседании поддержал во втором чтении и в целом сразу два законопроекты:

№3202 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве"

"О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" №4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию деятельности фермерских хозяйств"

Данные законопроекты нацелены на развитие фермерства в Украине и поддержку молодых фермеров, а также на увеличение доступа к финансированию фермерских хозяйств площадью до 500 гектаров, – прокомментировал Высоцкий. – Надеемся на скорейшее рассмотрение соответствующих законодательных инициатив в парламенте.

Правонарушителям объявили бой

Еще один, важный для аграриев Украины законопроект, принял за основу Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Речь идет о №4541 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за правонарушения в сфере семеноводства, а также в сфере соблюдения мер биологической и генетической безопасности относительно сельскохозяйственных растений".

Высоцкий сообщил, что данный законопроект:

защитит права потребителей, субъектов хозяйствования и владельцев прав интеллектуальной собственности на сорта растений

не допустит незаконного использования сортов растений

не допустит несанкционированного использования ГМО в растениеводстве

сделает невозможным появление некачественных или фальсифицированных семян на рынке

Важная информация для аграриев!

17 марта 2021 года вступил в силу закон об обеспечении пожарной безопасности на земельных участках. Подробнее читайте об этом в материале Агро24 "Арендаторам земли запретили сжигать остатки растений".