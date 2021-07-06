Аграрии с юга Украины сообщают, что ранних бахчевых в этом году ожидать не стоит. Они уже дважды пересевали бахчевые, вследствие чего сбор урожая сместится на август и сентябрь.

Читайте также Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию

Также они прогнозируют, что цены на арбузы будут высокими. Ранние сорта, выращенные под пленкой и которые не отличаются хорошими вкусовыми качествами, на оптовых рынках продают по 20 гривен за килограмм.

Полевые арбузы будут дешевле, но из-за дождливой холодной погоды они созреют не скоро.

Поэтому сезон арбузов начнется не скоро, а цена на них будет не слишком демократичной.

В Украине начали делать мороженое по уникальной технологии. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Инновационное мороженое: в Украине производят уникальный десерт удивительной формы".