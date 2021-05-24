Зараз, коли йде підготовка до збору урожаю та роботи з рослинами, фермери платять до 1000 гривень на тиждень.
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Заробіток виросте у сезон збирання полуниці. Тоді заробіток залежить від об'ємів зібраної продукції. За кілограм полуниці в середньому платять 5 гривень, в день заробіток може складати 500 гривень. На роботи запрошують незалежно від статі і віку.
Багато господарств облаштували душові для працівників та забезпечують їх харчуванням, тож експерти радять перед початком роботи детально погодити усі умови.