Зараз, коли йде підготовка до збору урожаю та роботи з рослинами, фермери платять до 1000 гривень на тиждень.

Цікаво Китай скуповує понад чверть української агропродукції

Заробіток виросте у сезон збирання полуниці. Тоді заробіток залежить від об'ємів зібраної продукції. За кілограм полуниці в середньому платять 5 гривень, в день заробіток може складати 500 гривень. На роботи запрошують незалежно від статі і віку.

Багато господарств облаштували душові для працівників та забезпечують їх харчуванням, тож експерти радять перед початком роботи детально погодити усі умови.

Дайвер робить унікальні фото, які вражають кожного. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Дайвер фотографує мікроскопічних мешканців морського дна: захоплива колекція".