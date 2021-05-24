Сезонная работа на лето: сколько можно заработать в Украине

Уже скоро в Украине начнется сбор урожая. Некоторые аграрии предлагают трудоустройство на лето с зарплатой в 50 тысяч гривен.

Сейчас, когда идет подготовка к сбору урожая и работы с растениями, фермеры платят до 1000 гривен в неделю.

Интересно Китай скупает более четверти украинской агропродукции

Заработок вырастет в сезон сбора клубники. Тогда заработок зависит от объемов собранной продукции. За килограмм клубники в среднем платят 5 гривен, в день заработок может составлять 500 гривен. На работы приглашают независимо от пола и возраста.

Многие хозяйства обустроили душевые для работников и обеспечивают их питанием, поэтому эксперты советуют перед началом работы подробно согласовать все условия.

Дайвер делает уникальные фото, которые поражают каждого. Больше об этом читайте в материале Агро 24