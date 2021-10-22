Компания Camel Way считает, что верблюжье молоко – более здоровая альтернатива коровьему. Оно прекрасно подходит для людей с непереносимостью лактозы, сахарным диабетом и аллергией.

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Кроме того, оно имеет пробиотические свойства. Соответственно, продукция из этого молока, даже такая как шоколад, более полезна для потребителей.

Верблюжье молоко стоит значительно дороже коровьего. Это обусловлено особенностью животных: если корова дает более 20 литров молока ежедневно почти целый год, то верблюды дают только 7 литров молока в период сразу после родов. Из-за этого компания активно коммуницирует с потребителями, чтоб объяснить им причины ценовой разницы и пользу продукции.

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