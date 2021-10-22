Компанія Camel Way вважає, що верблюже молоко – більш здорова альтернатива коров'ячому. Воно чудово підходить для людей з непереносимістю лактози, цукровим діабетом та алергією.

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Окрім того, воно має пробіотичні та імунопідтримуючі властивості. Відповідно, продукція з цього молока, навіть така як шоколад, більш корисна для споживачів.

Верблюже молоко коштує значно дорожче за коров'яче. Це зумовлено особливістю тварин: якщо корова дає понад 20 літрів молока щодня майже цілий рік, то верблюди дають лише 7 літрів молока у період одразу після пологів. Через це компанія активно комунікує зі споживачами, аби пояснити їм причини цінової різниці та користь продукції.

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