Для производителей техники для хранения урожая сезон только начинается. Впрочем, далеко не все пользуются их услугами, что может повлиять на качество продукции.

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Если урожай в идеальном состоянии – его легко хранить при самых простых условиях. Но если качество продукции хоть немного хуже – хороший результат могут обеспечить только оборудованные хранилища.

Поскольку в южных регионах было много осадков и болезней, то идеальным урожай не будет. Хранилищ не сильно много, поэтому покупателям стоит ожидать, что после Нового года качество продукции будет не слишком высоким, а за качественный овощ придется выложить значительно больше денег.

Виноград начал падать в цене прямо в разгар сезона. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Радость для потребителей: в Украине обвалились цены на виноград".