Для виробників техніки для зберігання урожаю сезон тільки розпочинається. Втім, далеко не всі користуються їхніми послугами, що може вплинути на якість продукції.

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Якщо урожай в ідеальному стані – його легко зберігати за найпростіших умов. Але якщо якість продукції хоч трішки гірша – хороший результат можуть забезпечити лише обладнані сховища.

Оскільки в південних регіонах було багато опадів та хвороб, то ідеальним урожай не буде. Сховищ теж не надто багато, тому покупцям варто очікувати на те, що після Нового року якість продукції буде не надто високою, а за якісний овоч доведеться викласти значно більше коштів.

Виноград почав падати в ціні просто у розпал сезону. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Радість для споживачів: в Україні обвалилися ціни на виноград".