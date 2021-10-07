Штрафы за рыбное браконьерство в Украине увеличены в десятки раз
Источник:Минагрополитики
Кабмин Украины утвердил долгожданное постановление об увеличении размеров такс за незаконный вылов рыбы.
Соответствующий документ утвержден на заседании Кабмина 6 октября 2021 года, им внесены изменения в постановление №1209 "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов".
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Массовое браконьерство водных биоресурсов несет огромную угрозу национальной экологической безопасности Украины, а сдерживающие рычаги до сих пор не действовали, как надо. Браконьеру проще было заплатить штраф, потому что он составлял 0,000001% от их заработка. В некоторые годы браконьеры могли в год добыть столько же рыбы, сколько все рыболовецкие промышленные предприятия Украины вместе взятые, – отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
Необходимость принятия указанного постановления обусловлена тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались почти 10 лет назад, а потому сегодня не соответствуют экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности. Новый уровень штрафов – необходимое условие для обеспечения рационального природопользования и устойчивого развития рыбного хозяйства в соответствии с экосистемными и экономными подходами, предложенными Кодексом ответственного рыболовства ФАО.
На сколько выросли штрафы
за незаконный вылов видов рыб и других водных биоресурсов:
- окунь – в 186 раз (с 17 до 3162 грн)
- раки – в 130 раз (с 25,5 до 3332 грн)
- карась серебристый – в 93 раза (с 17 до 1581 грн)
- плоскирка – в 46 раз (с 34 до 1564 грн)
- красноперка – в 23 раза (с 68 до 1564 грн)
- линь – в 13,4 раза (с 119 до 1598 грн)
- сом – в 12 раз (с 425 до 5117 грн)
- щука – в 10,2 раза (с 340 до 3468 грн)
- лещ – в 9,7 раз (с 170 до 1649 грн)
- судак – в 7 раз (с 510 до 3587 грн)
Роман Лещенко уверен, что истощение рыбных запасов несет значительно большую угрозу, чем может показаться. Массовый незаконный вылов, неконтролируемое загрязнение водоемов ведет к радикальному уменьшению способности рыб к воспроизводству, что в некоторых случаях означает их полное уничтожение. Поэтому государственная политика в отношении нарушителей, которые прибегают к незаконному рыболовству, будет жестче.
Кроме того, выполнение постановления увеличит поступления средств в местные бюджеты в виде возмещения убытков рыбному хозяйству Украины за нарушения правил рыболовства.
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