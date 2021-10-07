Штрафы за рыбное браконьерство в Украине увеличены в десятки раз

Кабмин Украины утвердил долгожданное постановление об увеличении размеров такс за незаконный вылов рыбы.

Соответствующий документ утвержден на заседании Кабмина 6 октября 2021 года, им внесены изменения в постановление №1209 "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов".

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Массовое браконьерство водных биоресурсов несет огромную угрозу национальной экологической безопасности Украины, а сдерживающие рычаги до сих пор не действовали, как надо. Браконьеру проще было заплатить штраф, потому что он составлял 0,000001% от их заработка. В некоторые годы браконьеры могли в год добыть столько же рыбы, сколько все рыболовецкие промышленные предприятия Украины вместе взятые, – отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Необходимость принятия указанного постановления обусловлена ​​тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались почти 10 лет назад, а потому сегодня не соответствуют экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности. Новый уровень штрафов – необходимое условие для обеспечения рационального природопользования и устойчивого развития рыбного хозяйства в соответствии с экосистемными и экономными подходами, предложенными Кодексом ответственного рыболовства ФАО.

На сколько выросли штрафы

за незаконный вылов видов рыб и других водных биоресурсов:

окунь – в 186 раз (с 17 до 3162 грн)

раки – в 130 раз (с 25,5 до 3332 грн)

карась серебристый – в 93 раза (с 17 до 1581 грн)

плоскирка – в 46 раз (с 34 до 1564 грн)

красноперка – в 23 раза (с 68 до 1564 грн)

линь – в 13,4 раза (с 119 до 1598 грн)

сом – в 12 раз (с 425 до 5117 грн)

щука – в 10,2 раза (с 340 до 3468 грн)

лещ – в 9,7 раз (с 170 до 1649 грн)

судак – в 7 раз (с 510 до 3587 грн)

Роман Лещенко уверен, что истощение рыбных запасов несет значительно большую угрозу, чем может показаться. Массовый незаконный вылов, неконтролируемое загрязнение водоемов ведет к радикальному уменьшению способности рыб к воспроизводству, что в некоторых случаях означает их полное уничтожение. Поэтому государственная политика в отношении нарушителей, которые прибегают к незаконному рыболовству, будет жестче.

Кроме того, выполнение постановления увеличит поступления средств в местные бюджеты в виде возмещения убытков рыбному хозяйству Украины за нарушения правил рыболовства.

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