Відповідний документ затверджено на засіданні Кабміну 6 жовтня 2021 року, ним внесено зміни до постанови №1209 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів".

Зверніть увагу! Рідкісну струмкову форель запустили в Прут

Масове браконьєрство водних біоресурсів несе величезну загрозу національній екологічній безпеці України, а стримувальні важелі до сьогодні не діяли, як треба. Браконьєру простіше сплатити штраф, тому що він становив 0,000001% від їхнього заробітку. У деякі роки браконьєри могли в рік добути стільки ж риби, скільки всі риболовецькі промислові підприємства України разом, – відзначив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Необхідність ухвалення вказаної постанови зумовлена тим, що востаннє такси за незаконний вилов риби переглядалися майже 10 років тому, а тому сьогодні не відповідають економічній ситуації в країні та не спонукають порушників до припинення незаконної діяльності. Новий рівень штрафів – необхідна умова для забезпечення раціонального природокористування та сталого розвитку рибного господарства відповідно до екосистемних та ощадливих підходів, запропонованих Кодексом відповідального рибальства ФАО.

На скільки виросли штрафи

за незаконний вилов видів риб та інших водних біоресурсів:

окунь – у 186 разів (з 17 до 3162 грн)

раки – у 130 разів (з 25,5 до 3332 грн)

карась сріблястий – у 93 рази (з 17 до 1581 грн)

плоскирка – у 46 разів (з 34 до 1564 грн)

краснопірка – у 23 рази (з 68 до 1564 грн)

лин – у 13,4 рази (з 119 до 1598 грн)

сом – у 12 разів (з 425 до 5117 грн)

щука – у 10,2 рази (з 340 до 3468 грн)

лящ – у 9,7 разів (з 170 до 1649 грн)

судак – у 7 разів (з 510 до 3587 грн)

Роман Лещенко впевнений, що виснаження рибних запасів несе значно більшу загрозу, ніж комусь видається. Масовий незаконний вилов, неконтрольоване забруднення водойм веде до радикального зменшення здатності риб до відтворення, що в деяких випадках означає їх повне знищення. Тому державна політика щодо порушників, які вдаються до незаконного рибальства, буде жорсткішою.

Крім того, виконання постанови збільшить надходження коштів до місцевих бюджетів у вигляді відшкодування збитків рибному господарству України через порушення правил рибальства.

Небезпека! В дельті Дунаю завівся африканський сом – він може повністю знищити місцеву рибу