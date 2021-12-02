Искусственный интеллект спасает растения: ученые создали диагностический чудо-аппарат

Швейцарская компания Vivent SARL разработала уникальный прибор PhytlSigns, который следит за растениями и сообщает аграрию о недостатке влаги и питательных веществ или появлении вредителей и болезней.

Ученые Vivent SARL на своей странице в фейсбуке похвастались, что уже получили финансирование на развитие технологии от двух известных инвестиционных компаний – ePlant и Astanor Ventures, которые выделили 1,8 миллиона евро.

Обратите внимание! Молоко из лаборатории: сингапурский стартап получил безумное финансирование

Что такое PhytlSigns?



PhytlSigns

Первая коммерческая система диагностики состояния сельскохозяйственных культур, основанная на электрофизиологии (это совокупность внутренних электрических, механических и химических сигнальных сетей, используемых растениями для координации роста, размножения и защиты).

Технология PhytlSigns работает на системе искусственного интеллекта. Она способствует повышению урожайности, улучшению эффективности защиты растений и позволяет использовать меньше пестицидов, что делает выращивание культур более экологичным.

Это интересно! Молекула, которая заслуживает оваций

Как испытывали аппарат?

PhytlSigns уже прошел испытания в теплицах на помидорах, перце, клубнике, баклажанах, яблоне и винограде. По словам разработчиков, прибор работал хорошо и доказал свою эффективность, а спектр его применения гораздо шире, чем диагностика протестированных культур.



Кэррол Пламмер с коллегой демонстрируют PhytlSigns

Благодаря мощной машинной диагностике мы можем программировать выращивание, ориентируясь на потребности растений, узнавая проблемы непосредственно от них, – говорит основатель и генеральный директор Vivent SARL Кэррол Пламмер.

В компании уверяют, что уже вскоре запустят PhytlSigns в массовое производство.