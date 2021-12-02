Вчені Vivent SARL на своїй сторінці у фейсбук похвалилися, що вже отримали фінансування на розвиток технології від двох відомих інвестиційних компаній – ePlant та Astanor Ventures, які разом виділили 1,8 мільйона євро.

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Що таке PhytlSigns?



PhytlSigns

Перша комерційна система діагностики стану сільськогосподарських культур, заснована на електрофізіології (це сукупність внутрішніх електричних, механічних та хімічних сигнальних мереж, які рослини використовують для координації росту, розмноження та захисту).

Технологія PhytlSigns працює на системі штучного інтелекту. Вона сприяє підвищенню врожайності, покращенню ефективності захисту рослин і дозволяє використовувати менше пестицидів, що робить вирощування культур екологічнішим.

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Як випробували апарат?

PhytlSigns уже пройшов випробування в теплицях на помідорах, перці, полуниці, баклажанах, яблуні та винограду. За словами розробників, прилад працював гарно і довів свою ефективність, а спектр його застосування набагато ширший, ніж діагностика протестованих культур.



Керрол Пламмер з колегою демонструють PhytlSigns

Завдяки потужній машинній діагностиці ми можемо програмувати вирощування, орієнтуючись на потреби рослин, дізнаючись про проблеми безпосередньо від них, – каже засновник і генеральний директор Vivent SARL Керрол Пламмер.

В компанії запевняють, що вже незабаром запустять PhytlSigns у масове виробництво.