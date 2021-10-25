Сладкие плоды и высокий урожай: вывели новый уникальный сорт груши
Источник:FreshPlaza
Груша – очень вкусный фрукт, который может похвастаться популярностью во всем мире. Его сортовая линейка пополнилась еще одной единицей.
Итальянские исследователи представили новый сорт груши. Новейший и уникальный сорт получил название CREA 194.
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Новинка происходит от сорта Кармен и всегда имеет высокую производительность, из-за чего время от времени нуждается в прореживании. Устойчивость нового сорта к болезням и вредителям лучше, чем у Кармен.
Плоды средние или крупные, с желто-зеленым цветом и красной окраской на 30-40% от поверхности. Мякоть плода сочная, ароматная и сладкая.
Эксклюзивную лицензию на размножение и коммерциализацию этого нового сорта получил Geoplant Vivai.Залогом хорошего урожая лука является правильная посадка. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Лучший урожай: как правильно сеять лук".