Сливочное масло без сливок: кто и как подделывает продукты

Украина уже много лет борется с серьезной проблемой – подделкой продуктов. Чаще всего "страдает" сливочное масло, по меньшей мере две трети которого на рынке – фальсификат.

Согласно государственных стандартов в Украине, изготавливать сливочное масло можно исключительно из молока. Разрешены только четыре вида продукта:

масло экстра с жирностью выше 80% жира

масло крестьянское от 72,5% до 79% жира

масло бутербродное от 65% до 71% жира

масло топленое

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Однако под видом сливочного масла в Украине продают фальсификат, который сбывают по невероятно низким ценам. Например, за 200 грамм сливочного масла "Белорусское" с жирностью до 82% просят всего 20 гривен.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов объясняет:

Это – подделка. Фальсификаторы сделали символику Беларуси, но отношение к Беларуси оно никакого не имеет. Здесь отметили, что это – Гомельская область, но это делается в Украине…

Где производят фальсификат?

Масло с этикетками "Белорусское", а также сливочное "Крестьянское" предлагают на многих рынках Украины. Упаковка выглядит как настоящая, но в составе продукта – почти на 100% растительный жир.

Такое масло, утверждают "Факты", изготавливают,например, в Таращанском районе Киевской области. Внешне предприятие похоже на обычный дом – никаких намеков на производство, там отсутствуют лаборатории, цистерны с молоком и мойки для молоковозов. Часть оборудования на предприятии уже опломбировала полиция. Но, несмотря на это, маслом из таращанского цеха продолжают торговать в Киеве.

Почему подделывают именно сливочное масло?

Молока в Украине катастрофически не хватает, поэтому цены на масло постоянно растут. Этим пользуются фальсификаторы, которые предлагают потребителям дешевые подделки. При этом такие производители масла уголовной ответственности не несут. Максимум, что может сделать полиция – остановить их производство на некоторое время.

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