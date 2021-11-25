Удорожание сливочного масла

В последние месяцы цена масла на глобальном рынке выросла на треть, и вскоре подорожает еще на 15%. Такую же ситуацию следует ожидать в Украине, ведь наш рынок реагирует на глобальные тенденции. Согласно прогнозам, цены вырастут к концу 2021 года.

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Специалисты отмечают, что сейчас масло дороже чем в продолжении всех последних лет. Причины – подорожание сырья и скачок цен на газ.

Кроме того, спрос на сырье от трейдеров тоже приводит к удорожанию масла. Но вместе с тем в Украине масло дорожает медленнее, чем в мире.

Импортеры пока не завозят иностранную продукцию из-за того, что после растаможки ее цена выше, чем у отечественного масла.